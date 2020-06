Fostul prședinte Traian Basescu a declarat duminica seara, da Digi 24, ca masurile de relaxare sunt exagerate iar noile condiții ale starii de alerta sunt insuficiente. „Cred ca ne jucam focul. Am vazut noile condiții ale starii de alerta și cred ca sunt insuficiente. In Beijing este carantina, semn ca a inceput al doila val. Centrul de alerta din SUA a avertizat ca va veni al doilea val. In vemuri bune și un prost poate fi om politic (...), marea problema este in vremuri grele cand trebuie sa iei decizii dureroase. Nu aș fi renuțat la starea de urgența pana la 15 iunie pentru nimic in lume. In…