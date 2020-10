Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi modificarea Anexei 3 la HG 782/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 15 septembrie, in acord cu propunerile adoptate prin Hotararea 47 aprobata luni in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. "Domnule…

- Starea de alerta a fost prelungita de catre Guvern, in cadrul unei ședințe de astazi, cu aplicare din data de 15 septembrie 2020. Raed Arafat, secretarul de stat MAI, a anunțat ca alegatorii vor fi nevoiți sa se dezinfecteze la intrarea și ieșirea din secția de vot, iar cartea de identitate va fi atinsa…

- Guvernul decide, vineri seara, prelungirea starii de alerta pentru inca 30 de zile, a anunțat premierul Ludovic Orban, la inceputul ședinței de Guvern. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat ca nu vor fi noi restricții. „In urma aprobarii hotararii CNSU, astazi venim cu Hotararea de Guvern care propune…

- Starea de Alerta este prelungita in Romania cu inca 30 de zile. Decizia a fost luat intr-o ședința extraordinara a Guvernului care a avut loc in aceasta seara. Pachetul de masuri a fost adoptat anterior, in aceasta dupa-amiaza, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Actuala Stare de alerta…

