- Guvernul a prelungit starea de alerta cu 30 de zile, dar au fost aduse unele modificari, a anunțat șeful DSU, Raed Arafat. Astfel, cei care au trecut prin infecția cu COVID-19 in ultimele 180 au același regim cu cei vaccinați și cu cei care au test COVID negativ, la terase pot sta la masa mai mult de…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a prezentat in cadrul unei conferințe de presa principalele reguli de care oamenii trebuie sa țina cont dupa prelungirea starii de alerta. „In loc de 14 la 90 de zile trecut prin boala la 180 de zile. Au fost facute mici modificari: • la instituții de cultura in aer liber e permis…

