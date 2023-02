Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei a declarat stare de urgența pentru 3 luni in 10 provincii afectate de cele doua seisme majore, cu magnitudinea 7.8, respectiv 7.5. Numarul victimelor a ajuns deja la cateva mii și crește continuu, pe masura ce sunt gasite tot mai multe trupuri neinsuflețite, relateaza AFP. Turcia…

- Sunt peste 5.000 de morti, mii de raniti, in timp ce un numar necunoscut de persoane au ramas blocate sub daramaturi, dupa ce mii de cladiri s-au prabusit in Turcia si Siria, in urma celui mai puternic seism care s-a inregistrat, luni, in regiune dupa mai bine de un secol. Operatiunile de salvare se…

- Bilantul comun al mortilor a crescut la peste 2.600 dupa cele mai puternice cutremure care au lovit Turcia si Siria in aproape un secol, relateaza luni AFP, informeaza AGERPRES . Potrivit ministrului turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, in urma seismelor si-au pierdut viata 1.651 de persoane in Turcia,…

- Vibratiile puternicelor seisme care au lovit sudul Turciei si tara vecina Siria, provocand moartea a peste 1.000 de persoane in ambele tari, au fost resimtite pana in Groenlanda, a anuntat luni Institutul geologic danez, potrivit AFP.

- Bilantul celor doua seisme violente care au lovit luni sud-estul Turciei a depasit 1.121 de morti si 7.634 de raniti, conform datelor anuntate de un reprezentant al AFAD, organismul turc pentru gestiunea catastrofelor, transmite AFP. Conform acestuia, 2.834 de imobile s-au prabusit, existand temeri…

- Bilanțul persoanelor decedate in cutremurul care a lovit Turcia, luni dimineața, ar putea ajunge pana la 10.000, a anunțat Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS), citat de CNN. Cutremurul a avut magnitudinea 7,8 și s-a produs in zona de granița cu Siria, a fost urmat de zeci de replici puternice.…

- Pana in prezent, autoritațile turce nu au transmis informații privind romani care sa se numere printre victimele cutremurului de 7,8 grade care a lovit Turcia luni dimineața, transmite Ministerul de Externe intr-un comunicat de presa. In schimb, 10 cetațeni au solicitat asistența consulara pentru repatriere.…