Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orasului Baile Tusnad au fost identificati 40 de ursi, iar dintre acestia 15 exemplare traiesc in statiune sau aproape de ea. Autoritatile locale solicita interventie in cazul a 12 ursi, iar pana la luarea unei decizii jandarmii patruleaza in permanenta pentru a-i alunga in padure.

- E stare de alerta in Germania. Locuitorii unui sat situat in apropierea Berlinului risca sa fie evacuati din cauza unui puternic incendiu dintr-o padure apropiata. Oficialii statului Brandenburg au comunicat joi ca locuitorii satului Fichtenwalde, situat la 35 de kilometri de capitala, ar trebui sa…

- Autoritatile germane le-au transmis locuitorilor unui sat situat in apropierea Berlinului sa se pregateasca de o posibila evacuare din cauza unui incendiu dintr-o padure apropiata, scrie New York Times, citand The Associated Press.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența al județului Tulcea a luat decizia, la finalul saptamânii trecute, sa declare starea de alerta dupa ce pesta porcina africana a fost confirmata la o societate comerciala care deține peste 40.000 de porcine, scrie adevarul.ro. Declararea starii de…

- Garda de intervenție Sebeș a intervenit, miercuri, la ora 23.27, pe DN 7 km 345+300 m, pe raza localitații Balomir, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, proprietatea lui P.I. Pompierii militari au acționat cu o austospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD. Ca urmare a acestui…

- Autoritațile de la malul Marii Negre au fost in alerta, dupa ce au fost anunțate ca pe o plaja din Mamaia se afla un delfin in stare avansata de putrefacție. Turiștii care ai facut descoperirea au fost șocați sa gaseasca la doar o suta de metri distanța un alt delfin mort. (Reduceri mari la jocuri […]…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures va desfasura, marti, un exercitiu avand ca tema "Gestionarea unei situatii de urgenta generata de incendiu la fondul forestier", pe Varful Seaca, o zona greu accesibila din Muntii Gurghiului. Potrivit ISU Mures, scenariul prevede ca,…