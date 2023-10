Stiri pe aceeasi tema

- Sirenele rasuna in Israel de la inceputul zilei de sambata, in vreme ce vuietul celor cateva mii de rachete lansate din Fașia Gaza a putut fi auzit de israelienii care s-au adapostit in buncare.

- Lupte violente in care sunt implicate forțe israeliene și membri Hamas au loc duminica. De asemenea, Israelul a lovit o zona din Liban de unde s-a tras spre un obiectiv militar israelian. Sute de persoane au fost ucise in timpul confruntarilor.

- Hezbollahul pro-iranian din Liban, care dispune de un puternic brat armat, a felicitat sambata miscarea islamista Hamas pentru "operatiunea sa eroica la scara mare", dupa declansarea unei ofensive militare impotriva Israelului, informeaza AFP, noteaza Agerpres. Bratul armat al Hamas a anuntat sambata…

- Trupele israeliene s-au angajat in lupte la sol "in mai multe locuri in jurul Fasiei Gaza" impotriva combatantilor ce s-au infiltrat "cu ajutorul unor parapante" pe mare si pe uscat, potrivit purtatorului de cuvant al armatei israeliene, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "In acest moment, suntem…

- Zeci de persoane au fost ucise, in ultimele 48 de ore, in confruntarile militare dintre factiuni rivale produse in capitala Libiei, Tripoli, anunța serviciile medicale locale. Confruntarile militare au loc intre grupurile insurgente Forta Speciala pentru Descurajare Militara, Brigada 444 si Aparatul…

- Doua persoane au fost ucise si alte sapte ranite miercuri in urma unui atac rusesc asupra orasului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelasi nume in sudul Ucrainei, a comunicat Ministerul de Interne ucrainean, revizuind in scadere bilantul anterior dupa resuscitarea unei persoane, potrivit…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise in timpul unor conflicte intr-o tabara de refugiați palestinieni din Liban in weekend.In tabara Ein el-Hilweh au izbucnit ciocniri intre mișcarea Fatah a președintelui Autoritații Palestiniene Mahmoud Abbas și grupurile islamiste rivale. CITESTE SI Ucraina…