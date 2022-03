Stare „de petrecere”: Alexandru Rafila, despre igiena nunților! Dupa ridicarea starii de alerta, cei care organizeaza nunți sau botezuri pot avea din nou numar nelimitat de invitați. Toate restricțiile privind evenimentele private au fost ridicate: mirii pot invita cate persoane doresc, iar petrecerea poate dura pana in zori. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a fost intrebat despre ce reguli ar trebui respectate la nunta sau alte evenimente private: „Regulile pe care le stabilesc organizatorii și participanții vor exista acolo. Din punctul nostru de vedere, nu avem la dispoziție un instrument legislativ sa impunem niște reguli. Dar, in mod evident, comportamentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

