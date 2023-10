Stiri pe aceeasi tema

- Franța a fost plasata in stare de alerta vineri seara, dupa atacul de la școala din Arras, in urma caruia un profesor a murit, iar alte doua persoane au fost ranite.Potrivit Le Figaro, nivelul „atac de urgența” poate fi pus in aplicare imediat dupa un atac sau daca un grup terorist identificat sau…

- Alerta uriașa in Franța. Este ședința urgenta la Palatul Elysee dupa atacurile teroriste de vineri din Franța.Situatia este critica in Franța. Macron a convocat o sedința de securitate la ora 19.45, anunța Realitatea PLUS. Decizia vine dupa ce un musulman, inarmat cu o alba alba, a omorat un profesor…

- Noapte de foc, pentru autoritațile din capitala Franței. Sute de protestanți pro-palestinieni s-au incaierat cu forțele de ordine, pe strazile Parisului. Sute de manifestanți s-au adunat joi in centrul Parisului, sfidand o noua interdicție controversata privind mitingurile pro-palestiniene din țara.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut joi francezilor sa ramana „uniti” in momentul unui razboi sangeros inceput sambata intre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas, care a facut 13 morti francezi, potrivit unui nou bilant, informeaza France Presse. „Sa nu adaugam prin iluzie sau…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, joi seara, ca „Israelul are dreptul sa se apere prin eliminarea gruparilor teroriste” și sa raspunda „puternic și just” dupa atacul Hamas. El le-a cerut francezilor sa ramana „uniti” și a dat asigurari ca va face „tot posibilul pentru a-i aduce acasa…

- Președintele francez Emmanuel Macron se va intilni joi cu liderii partidelor politice și se va adresa națiunii la televiziune pentru a face apel la unitate in Franța, care a inregistrat o creștere a antisemitismului de cind Hamas a atacat Israelul. Dupa cum scrie Adevarul European, informația a fost…

- Bombardamentele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…

- Autoritațile din Filipine au plasat toate aeroporturile țarii in stare de alerta maxima, dupa ce o persoana necunoscuta a avertizat ca avioanele care pleaca sau se indreapta spre Manila ar putea „exploda”, potrivit Reuters.Masura afecteaza toate aeroporturile importante, inclusiv cele din centrele…