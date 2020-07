STARE DE ALERTĂ. Revin amenzile de 20.000 de lei. Ce prevede proiectul de lege pregătit de Guvernul Orban STARE DE ALErta. Persoanele diagnosticate pozitiv sau cu simptome de coronavirus care nu respecta izolarea sau carantina in spatiile special amenajate de autoritati pot primi amenzi cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei. STARE DE ALERTA. Peste 450 de amenzi date in 24 de ore. 2500 de lei este sanctiunea pentru nepurtarea mastii In cazul persoanelor juridice, amenzile pot ajunge pana la 20.000 lei. „Nerespectarea masurilor prevazute la art. 5 alin (1), (2) si (4) de catre persoanele carantinate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5.000… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

