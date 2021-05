Stare de alertă în SUA! Românii au băgat spaima în americani. Polițiștii, pe urmele tâlharilor Romanii sperie din nou americanii. Patru persoane au fost arestate, fiind acuzate ca au sustras sute de mii de dolari de la bisericile din Florida. Acum, anchetatorii cauta alți doi suspecți. Prejudiciul produs de romani a fost stabilit la circa 740.000 de dolari, potrivit fox35orlando.com. Cei patru au fost ridicati de fortele de ordine din […] The post Stare de alerta in SUA! Romanii au bagat spaima in americani. Polițiștii, pe urmele talharilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

