Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 102.884 de cazuri de infectii respiratorii acute – gripa clinica, IACRS si pneumonii – au fost raportate, in perioada 2 – 8 ianuarie, la nivel national, a informat, Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, sunt cu 37,9% mai multe cazuri fata de cele de saptamana precedenta,…

- 15 romani au murit din cauza gripei Numarul total de cazuri de infecții respiratorii (gripa clinica, IACRS și pneumonii) inregistrat in Romania in saptamana 2 – 8 ianuarie a fost de 102.884, comparativ cu 74.567 de cazuri inregistrate in saptamana precedenta (cu 37,9% mai mare) și cu 45.869 de cazuri…

- Reprezentanții INSP au transmis, joi, intr-un comunicat de presa ca au fost inregistrate 15 decese din cauza virusului gripal de la inceputul sezonului. Totodata, au fost raportate și 15 cazuri de infecție simultana cu gripa și COVID și 19 cazuri de infecție simultana cu gripa și virus respirator sincițial.INSP…

- In Romania, in ultima saptamana au fost inregistrate 15 decese din cauza virusului gripal, arata raportul Institutului Național de Sanatate Publica (INSP) cu date inregistrate in perioada 2 – 8 ianuarie. Este un record al actualului sezon gripal și reprezinta o creștere cu 40% fața de saptamana precedenta,…

- In saptamana 2 – 8 ianuarie au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) 15 decese de gripa, cu 40% mai multe decat in saptamana anterioara. Cifra reprezinta un nou record al actualului sezon gripal. Totodata, au fost raportate și 15 cazuri de infecție simultana cu gripa…

- In prima saptamana din 2023 (1-8 ianuarie) numarul infecțiilor respiratorii (gripa clinica, IACRS și pneumonii) a fost de 102.884, comparativ cu 74.567 cazuri inregistrate in saptamana precedenta (cu 37.9% mai mare) și cu 45.869 cazuri inregistrate in S 01/2022, arata raprtul saptamanal al INSP. In…

- In prima saptamana din 2023 (1-8 ianuarie) numarul infecțiilor respiratorii (gripa clinica, IACRS și pneumonii) a fost de 102.884, comparativ cu 74.567 cazuri inregistrate in saptamana precedenta (cu 37.9% mai mare) și cu 45.869 cazuri inregistrate in S 01/2022, arata raprtul saptamanal al INSP. In…

- Activitatea gripala a evoluat cu intensitate inalta in cursul saptamanii trecute si s-a inregistrat raspandire locala in judetele Brasov, Buzau, Cluj, Prahova, Sibiu, Timis, Ilfov si in Bucuresti, conform celor mai recente date publicate de Institutul National de Sanatate Publica. La nivel national…