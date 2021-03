Actiunile Star Residence Invest vor intra la tranzactionare vineri, aceasta reprezentand prima societate romaneasca de tip REIT (Real Estate Investment Trust) care va fi listata pe piata AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, actiunile Star Residence Invest vor fi tranzactionate sub simbolul REIT (ISIN - RON95JJEDCB1). In decembrie 2020, emitentul a derulat o oferta secundara de vanzare de actiuni, printr-un plasament privat in cadrul caruia a atras 8,1 milioane de lei de la investitori, fiind subscrise…