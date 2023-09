Stiri pe aceeasi tema

- Curioși sa descopere secretul dietei sale, mulți fani au fost incantați sa afle direct de la Andreea despre preferințele ei culinare și obiceiurile sanatoase. Contrar așteptarilor, vedeta nu urmeaza un regim alimentar riguros.„Dieta nu exista in vacanța, dar echilibrul și starea de bine ar trebui sa…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Iulia Salagean a vorbit despre ceea ce iși dorește ea de la viitorul partener. Vedeta a spus ca are cateva pretenții atunci cand vine vorba despre un barbat. Iata ce declarații a facut fosta soție a lui Alex Bodi intr-un interviu din cadrul emisiunii!

- Oana Roman a avut o copilarie de invidiat, cum mulți copii și-ar fi dorit sa traiasca. Vedeta iși petrecea vacanțele de vara alaturi de familie, iar aceștia aveau o tradiție pe care o respectau in fiecare an. oana Roman a dezvaluit unde mergea in vacanțe in fiecare vara, indiferent de situație.

- Ramona Olaru este una dintre cele mai cunoscute și iubite asistente TV de la noi din țara. Vedeta de la Neatza ne face diminețile mai frumoase cu glumele și exuberanța sa, astfel ca nu ai cum sa nu o indragești. Iata ce mesaj a transmis in ediția de astazi a emisiunii de la Antena 1. […] The post Ramona…

- Dana Roba trece prin cele mai grele momente ale vieții sale dupa chinurile supusa de fostul soț. Vedeta se bucura, insa, de sprijinul multor oameni, care ii ințeleg perfect suferința. Totuși, mai exista și persoane care sunt impotriva ei și nu ii dau dreptate, iar printre ele se numara și fostul ei…

- Vica Blochina l-a lasat pe fiul sau, Edan sa locuiasca alaturi de tatal sau, Victor Pițurca. Vedeta este o mama mandra, mai ales ca adolescentul a terminat clasa a IX-a cu medie mare, insa, comunicarea dintre cei doi nu este na foarte buna, ținand cont ca Edan este introvertit.

- Margherita de la Clejani a postat o imagine de colecție alaturi de Johnny Depp. Vedeta a mers la concertul celebrului actor. Fara doar și poate, starul de la Hollywood este apropiat de familia tinerei.