Stiri pe aceeasi tema

- De aproape 4 ani, Marian Dragulescu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Simona, actuala iubita. Sportivul a reușit sa dea uitarii toata suferința din trecut și iubește din nou. Care e secretul relației celor doi și pentru ce ii este recunoscator gimnastul partenerei sale de viața.

- Monica Tatou este demna de luat exemplu pentru toate cuplurile. Vedeta este casatorita de 39 de ani cu Victor Tatoiu, iar dupa aproape patru decenii sunt mai fericiți ca niciodata. Monica Tatoiu a dezvaluit cum a reușit sa iși țina soțul mereu acasa și ce sfaturi are pentru cei care iși doresc o casnicie…

- Lora și Ionuț Ghenu vor aniversa primavara viitoare noua ani de relație. Artista recunoaște ca au fost și momente dificile, mai ales la inceputul relației, atunci cand se lasa cu „scantei”, dar treptat au invațat sa ajunga la un numitor comun.

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza un cuplu de 7 ani și se iubesc necondiționat. In cadrul unui interviu, actorul a marturisit care este secretul ca relația celor doi sa funcționeze și dupa op perioada lunga de timp.

- La inceputul acestei luni, Costin Gheorghe și iubita lui, Maria Cușu, au devenit soț și soție in fața lui Dumnezeu. Evenimentul a avut loc in Constanța și a fost unul restrans, unde i-au avut alaturi doar pe membrii familiei și prietenii. Elena Gheorghe și Ana Pirvulescu, impreuna cu soții lor, sunt…

- Iana Novac are toate motivele sa se considere o femeie implinita! Indragita artista și soțul ei, Octavian, vor sarbatori anul acesta 20 de ani de la nunta. Vedeta a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum vor petrece.

- Elena Gheorghe are 38 de ani și este mama a doi copii. Artista are o silueta de invidiat deși a nascut de doua ori. Vedeta a dezvaluit care este micul ei secret, pentru a arata așa cum iși dorește. Elena Gheorghe are 1, 60 metri și cantarește de ani buni 50 de kilograme.Prin sport regulat și hrana sanatoasa,…