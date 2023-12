Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar are multe planuri pentru anul care urmeaza. Accentul va fi pus pe partea profesionala, artista avand mai multe proiecte muzicale in desfașurare. Unul dintre visurile sale este inființarea unei trupe romanești.

- Cantareața buzoianca Ellie White, este o artista indragita și o mama devotata a doi copii, care reușește sa se imparta perfect intre cariera și viața personala. Ellie a dezvaluit in cadrul unei emisiuni TV care este secretul timpului dedicat familiei și carierei muzicale. Potrivit site-ului stirilekanald.ro,…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Alessia și fiul ei, Alvin, au oferit un interviu emoționant. Artista a vorbit despre cat este de stricta cu baiatul ei. Iata ce declarații au facut cei doi!

- Grasu XXL a moștenit pasiunea pentru muzica din familie, așa ca, a inceput sa cante din perioada adolescenței, la un an distanța de cand iși pierduse ambii parinți. Rapperul spune ca in toți acești ani de activitate nu și-a dorit sa faca compromisuri, mai ales in ceea ce privește muzica, pasiune care…

- Andia iși amintește cu drag de perioada in care a cantat muzica populara. Artista a cantat, in copilarie, la un festival local din orașul natal, iar mai apoi, ani mai tarziu, avea sa treaca la muzica ușoara, cea care i-a adus succesul.

- Loredana Groza, una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania, a calatorit recent in Londra. Cantareața nu a ratat ocazia de a se lasa surprinsa de camerele de filmat, publicand pe rețelele sociale un material video de senzație. Ținuta sa a fost foarte apreciata de fani. Foto Loredana Groza, mereu…

- Viața de mama nu este mereu ușoara, iar Adela Popescu poate sa confirme acest lucru. Ea se dedica total creșterii și educarii celor trei baieți ai sai, Alexandru, Andrei și Adrian. Micuții au inceput sa mearga la școala sau gradinița, iar actrița beneficiaza de mai mult timp liber, reușind sa iși duca…

- Zi importanta pentru Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau. Cei doi ajung in fața judecatorilor, dupa ce, in trecut, cantareței i-au fost aduse acuzații grave de catre fosta soacra. Pe langa acest proces, afaceristul incearca sa scape de ordinul de restricție pentru a putea pleca din țara.