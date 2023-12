Stiri pe aceeasi tema

- Dan Bittman, in varsta de 61 de ani, a dezvaluit motivul pentru care nu și-a dorit sa se casatoreasca niciodata. Cantarețul a avut o relație de 25 de ani cu Liliana Ștefan, femeia cu care impreuna are trei baieți. Casatoria nu a fost niciodata o prioritate pentru Dan Bittman, deși a avut o relație de…

- Emilia Ghinescu reușește sa se mențina in forma, in ciuda anilor care trec. Chiar daca este mama și are și o cariera care ii ocupa mult timp din viața, a reușit sa iși schimbe complet stilul de viața. Cantareața a slabit peste 10 kilograme, iar acum și-a dezvaluit marele secret al tinereții.

- Ami a trecut printr-o perioada mai dificila in relație și spune ca a suferit, dupa ce s-a pus pe locul doi. Artista a marturisit ca este intr-un proces de vindecare și ca a invațat o mulțime de lecții din fosta relație.

- Alexia Eram a dezvaluit ce i-a lipsit cel mai mult in competiția America Express. Ce a spus tanara despre iubitul ei, Mario Fresh. Ce a marturisit concurenta, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara din Romania. Intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta a vorbit despre oamenii de suflet și despre lecțiile pe care le-a primit de la viața. Ce dorințe mai are interpreta de folclor.

- Pe langa șocul atrocitaților comise de Hamas, alimentat continuu de numeroase clipuri video care circula pe rețelele sociale, locuitorii din Israel traiesc cu teama continua de teroriștii care s-au infiltrat, povestește pentru „Adevarul” o romanca care traiește in apropierea Fașiei Gaza.

- Natalia Mateuț a dezvaluit ce așteptari are atunci cand vine vorba de o relație! Prezentatoarea TV a marturisit ce iși dorește cu adevarat pe plan sentimental, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Nick de la N&D recunoaște ca a facut sacrificii de-a lungul carierei! Indragitul artist a știut cum sa ascunda totul de ochii fanilor lui. Ce a declarat cantarețul, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.