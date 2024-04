Stiri pe aceeasi tema

- Helmuth Duckadam și soția lui, Alexandra sunt alaturi unul de altul de 17 ani și au impreuna o fata. Formeaza unul dintre cele mai solide și discrete cupluri, admirate de toți cei din jur. Pe 1 aprolie, fostul portar de la Steaua a implinit 65 de ani și și-a petrecut ziua de naștere alaturi de familie.„Eroul…

- Micky, soția lui What's UP a facut primele declaratii dupa casatoria religioasa care a avut loc in toamna anului trecut. Cei doi și-au unit destinele la doi ani de cand s-au cunoscut, iar evenimentul a fost secret, departe de ochii curioșilor.What's UP a trimis invitația la eveniment cu o seara inainte,…

- Dupa ce Daniel Craig a decis ca aventura sa in pielea celebrului personaj a ajuns la final, a inceput marea cautare. S-a aflat cine este actorul care ar putea juca rolul agentului James Bond. Artistul a starnit o adevarata controversa din pricina relației sale. Care este diferenta uriasa de varsta intre…

- Denisa Filcea și Flick sunt impreuna de cațiva ani și au impreuna o fetița. Cei doi spun ca fac o echipa buna atat acasa, cat și pe plan profesional. In cadrul unui eveniment, a fost randul omului de radio sa ii fie alaturi partenerei.

- Ela Craciun are trei copii cu varste diferite și spune ca au existat o mulțime de momente dificile, mai ales de cand a devenit mama. Vedeta spune ca ea și soțul ei au invațat cum sa iși imparta treburile in casa, inclusiv atunci cand vine vorba de creșterea copiilor.

- Roxana Dobre i-a fost alaturi mereu lui Florin Salam, mai ales atunci cand a trecut prin momente grele. Sprijin i-a fost și dupa ce s-a aflat ca manelistul ar fi batut o dama de companie, pe 1 ianuarie 2024. Cum o rasplatește artistul pe soția lui.

- Roxana Dobre ii este sprijin lui Florin Salam, ca de fiecare data, mai ales dupa scandalul in care a fost implicat manelistul cu dama de companie. Soția lui spune ca artistul a fost mereu „incolțit” și ca deja s-a obișnuit ca lucrurile sa stea astfel.

- Melinda și Puya, pe numele lui Dragoș Gardescu, sunt casatoriti din 2011 și au impreuna trei fete. Cei doi formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din Romania, iar odata cu participarea la America Express, aceștiau și-au atras simpatia oamenilor, datorita modestiei de care au dat dovada.Melinda…