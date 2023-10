Stiri pe aceeasi tema

- Anca Serea are probleme de sanatate și urmeaza sa fie supusa unei intervenții chirurgicale. Operația este programata pentru saptamana viitoare și prezentatoarea TV este deja pregatita sufletește.

- Bobița din Las Fierbinți, unul dintre cei mai iubiți actori de coediei ai momentului are probleme medicale grave. Care este motivul pentru care Mihai Bobonete a ajuns pe mainile doctorilor a spus chiar el. Așadar, ce problema de sanatate are vedeta PRO TV. Mihai Bobonete are probleme de sanatate. Viața…

- Anca Serea a ajuns de urgența la spital! Bruneta a facut anunțul pe pagina personala de socializare, acolo unde a și postat cateva imagini de pe patul de spital. Soția lui Adi Sina a dezvaluit ca i se fac mai multe analize pentru a se stabili daca are apendicita.

- Lena Enache are o familie mare și frumoasa, iar rolul de mamica i se potrivește perfect. Soția lui Gabi Enache face sacrificii pentru cei mici, iar unul dintre cele mai importante este faptul ca și-a amanat operația pentru a fi alaturi de copiii ei. Chiar daca a decis sa renunțe pentru un moment la…

- Este vestea momentului in showbiz-ul din Romania! Florin Salam revine in muzica, dupa ce s-a confruntat cu probleme de sanatate. Cu toate ca a trecut prin momente foarte grele și a fost internat in spital, se pare ca acum cantarețul de manele se simte mai bine și reia evenimentele. Iata unde va canta…

- La inceputul acestui an, Oana Lis a fost diagnosticata cu cancer de piele, iar vestea a picat ca un trasnet pentru soția lui Viorel Lis. Vedeta a scapat de problema prin operație, insa recuperarea nu a fost deloc una ușoara. Iata cum se simte acum, la șase luni de la intervenția pe care a suferit-o.

- Ileana Badiu este prima vedeta care a vorbit deschis despre menopauza reușind astfel sa transforme un subiect tabu in soluții pentru femeile care trec prin situații similare. In urma cu ceva vreme, Ileana Badiu a impartașit experiența ei, cu dorința de a ajuta și alte femei care se tem sa vorbeasca…

- Carmen Grebenișan a explicat ce probleme de sanatate are și ce eforturi face pentru a le depași. Carmen Grebenișan a fost eliminata din concurs, dar ajuns printre ultimii trei concurenți.Vedeta s-a ales cu probleme de sanatate, care ii dau de furca și astazi. Ea s-a ingrașat in timpul competiției, dar…