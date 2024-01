Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Adrian Mutu (44 de ani) a postat un mesaj prin care i-a urat „La mulți ani” soției sale, Sandra. Adrian Mutu, recent demis de la Neftchi Baku, a sarbatorit ziua soției sale, nascuta chiar de 1 ianuarie. „Briliantul” a postat un mesaj pe Instagram, alaturi de o poza in care este surprins langa…

- Adrian Mutu nu mai este, in acest momente, antrenorul celor de la Neftchi Baku. "Briliantul" trece prin cea mai grea perioada din viața lui, dupa inmormantarea celei care i-a dat viața. Iata anunțul facut de conducerea clubului! Unde se afla acum antrenorul roman.

- Mama fostului fotbalist, Adrian Mutu s a stins din viata la varsta de 71 de ani. Anuntul a fost facut pe Facebook de sora lui Adrian Mutu, Laura. "Drum lin catre ingeri, MAMA Iti multumesc pentru tot ce mi ai daruit Iubirea ta o voi purta in mine pana la sfarsitul zilelor. TE VOI IUBI MEREU, MAMA ldquo;…

- Viața de artist este plina de suișuri și coborașuri. Pe langa faima, mulți dintre ei se confrunta cu diferite probleme de sanatate. Nicu Paleru a reușit sa scape de atacurile de panica dupa ce a consultat un psiholog, iar acum soția lui se ocupa de tot programul pe care il are.

- Familia Cameliei Potec s-a marit in urma cu doua luni, cand fiica ei a venit pe lume. Campioana a devenit mama pentru a doua oara, iar de atunci traiește cele mai frumoase momente alaturi de cei dragi. Iata cat de mult s-a schimbat viața ei și cum s-a adaptat fiica ei ce-a mare, Caelia, in aceste schimbari.

- Este desparțirea momentului, in showbiz-ul romanesc! Nimeni nu a știut asta despre ei, dar au facut acest pas in mare secret, in urma cu un an. Fosta soție s-a mutat deja din țara. Ștefan Stan a facut primele declarații, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre ruptura…

- Loredana Groza a trecut prin schimbari mari dupa ce s-a intors in India. Cantareața a acceptat sa joace intr-un film alaturi de actori romani, dar și staruri de la Hollywood, precum Mickey Rourke sau Anthony Delon.

- Romica Țociu este unul dintre cei mai indragiți actori romani. A jucat in numeroase piese de teatru sau filme, devenind tot mai cunoscut de public. Deși a schimbat numeroase scene in viața lui, un lucru a ramas sigur și anume iubirea pentru soția lui, Nicoleta. Cei doi au o relație de aproape trei decenii,…