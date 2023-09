Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de transferuri din fotbalul mondial a fost perturbata in mod spectaculos in aceasta vara de prima liga din Arabia Saudita. Transferul lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr, iarna trecuta, a deschis apetitul saudiților pentru fotbaliștii din cele mai importante ligi ale Europei.

- A mai ramas doar o saptamana pana elevii se vor intoarce in banci odata cu debutul noului an școlar, iar pregatirile sunt in toi. Rechizite, ghiozdan, haine, papuci, abonamente de transport, toate fac parte din necesarul unui elev. In acest context, am intrebat parinții din zona Turzii cat au cheltuit…

- Motorina s-a scumpit cu un leu pe litru in ultimele trei luni, la inceputul verii aceasta costand aproximativ 6,4 lei/l, in timp ce, in prezent, prețul unui litru de carburant diesel a ajuns la 7,4 lei/l.

- Unul din marii giganți, furnizor de servicii online, Youtube, se pare ca a luat o decizie fara precedent in ceea ce privesc abonamentele premium. Conform datelor, s-a scumpit fara sa existe un anunț oficial, air efectele se vor resimți și pentru abonații din Romania. Anunțul de ultim moment de la Youtube.…

- CITESTE SI Juventus a inceput procedura de iesire din Super Liga Europeana 10:21 0 Scapa Simona Halep de suspendare? Anunt clar inaintea verdictului. Specialistii au spus clar 09:06 4954 Superliga revine. Programul meciurilor din prima etapa 07:50 72 Europa Conference League: rezultatele din prima mansa…

- E vara și vedetele din Romania au umplut deja Instagramul cu poze in costum de baie, spre incantarea fanilor. Inna face senzație cu cea mai recenta fotografie, in care poarta un costum alb, in doua piese.

- Zaharul se mentine in topul produselor care s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, cu o crestere a pretului de 58,71% in mai 2023 fata de mai 2022, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Alte alimente care au consemnat cresteri importante de pret sunt untul (+…