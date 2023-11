Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul cu trupul Ronei Hartner ajunge azi in țara, adus din Franța. Anunțul a fost facut de sora regretatei artiste. Rona Hartner s-a stins din viața la doar 50 de ani, rapusa de un cancer cu care s-a luptat pana in ulrima clipa.Rinda, sora Ronei, a anunțat ca sicriul va ajunge in Romania pe 29…

- In Toulon, un oraș din Franța, familia și prietenii au organizat un priveghi pentru Rona Hartner. Regretata artista, care a murit la varsta de 50 de ani, va fi inmormantata in București, la cimitirul Bellu catolic.Rona Hartner s-a stins din viața in dimineața zilei de joi, 23 noiembrie, in Franța, acolo…

- Rona Hartner s-a stins din viața la varsta de 50 de ani, dupa o lupta grea cu o boala nemiloasa. Trupul neinsuflețit al regretatei artiste urmeaza sa fie adus in țara miercuri, pe data de 29 noiembrie. Rinda Hartner, sora Ronei, a transmis un nou mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare.

- Dupa o lupta grea cu o boala nemiloasa, Rona Hartner s-a stins din viața. Artista a decedat la varsta de 50 de ani. Trupul neinsuflețit al regretatei artiste va fi adus in țara miercuri, iar sicriul va fi inchis. Rinda Hartner a spus care a fost dorința regretatei artiste.

- Rona Harter a lasat in urma milioane de fani care au iubit-o și o familie frumoasa cu inima franta. Regretata cantareața a avut o fiica superba cu un viitor stralucit. Iata cu ce se ocupa Rita Hartner la doar 15 ani, dupa ce mama ei a retras-o de la școala.

- Politistii de frontiera de la Bors II, impreuna cu comisarii Garzii Nationale de Mediu Bihor si reprezentantii Protectiei Consumatorului Bihor, nu au permis intrarea in tara a sapte TIR-uri incarcate cu peste 60 tone de de

- Un nou caz șocant cutremura lumea muzicala din Romania și Ungaria. O tanara artista, romanca, in varsta de doar 23 de ani, a fost gasita moarta in Budapesta. Situația financiara nu ii permite mamei fetei sa aduca trupul neinsuflețit al fiicei sale acasa.

- Sicriul lui Ion Druța a fost scos din incinta Teatrului Național „Mihai Eminescu”. Cortegiul funerar s-a indreptat spre Soroca, unde scriitorul urmeaza sa fie inmormintat. Așa cum și-a dorit, scriitorul va fi inmormintat intr-o poenița, linga luminarea recunoștinței. Un ultim omagiu, la Teatrul Național…