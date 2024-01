Stiri pe aceeasi tema

- Saveta Bogdan intervine in scandalul momentului dintre Olguța Berbec și Niculina Stoican. Interpreta de muzica populara a facut declarațiile momentului, pentru Antena Stars, in privința celor doua colege de scena. Iata cum vede cantareața aceasta situație!

- Premierul Ungariei s-a abținut joi de la votul liderilor statelor membre referitor la inceperea negocierilor cu Ucraina, calificand aceasta decizie drept „proasta”. Viktor Orban a parasit sala inainte ca liderii UE sa faca cunoscuta decizia finala, conform informațiilor provenite de la AFP și Reuters,…

- Raluca Dragoi este extrem de emoționata. Artista iși va petrece sarbatorile de iarna din acest an alaturi de noua ei familie. Cantareața a marturisit in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, ca viața ei s-a schimbat enorm de cand a devenit mama pentru…

- Niculina Stoican (52 de ani) a dat carțile pe fața in scandalul mocnit dintre ea și cunoscutul artist Constantin Enceanu (59 de ani). Acesta a dat in judecata „Ansamblul folcloric Maria Tanase” din Craiova, condus de colega Niculina Stoican, invocand faptul ca nu a fost promovat de aproape doua decenii.…

- Scandalul dintre Cladia Patrașcanu și Gabi Badalau continua! Cantareața a reacționat dur, dupa ce fostul soț a spus public ca este penibila. Aetista nu s-a lasat impresionata de cuvintele dure ale tatalui copiilor ei, spunand ca este obișnuita cu astfel de jigniri. Iata cum s-a aparat Claudia Patrașcanu!

- Iulia Albu s-a infuriat tare atunci cand și-a vazut prețioasele camași patate de vopsea, de un grup de școlari care pictau, in ediția de seara trecuta de la America Express. Momentul se pare ca nu a fost deloc lipsit de reacții. Iata ce declarații a facut Iulia Albu, in urma cu puțin timp, in cadrul…

- Claudia Patrașcanu se retrage la manastire. In exclusivitate pentru Star Magazin de la Antena Stars, artista a vorbit despre motivul pentru care a luat aceasta decizie neașteptata. Iata ce declarații a facut cantareața in cadrul emisiunii!

- Andreea Popescu a decis sa țina post timp de 40 de zile. Cu ce provocari se confrunta indragita vedeta. Ce a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars. Cum ii implica soția lui Rareș Cojoc pe cei mici atunci cand vine vorba de credința și biserica.