Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 30 de ani a trait șocul vieții sale, dupa ce a fost la un pas de moarte, in urma unei operații de micșorare a stomacului. Iata declarațiile exclusive ale romancei!

- Cați bani a platit Raluca pentru intervențiile estetice care au ucis-o. Soțul femeii a spus ca motivul pentru care au ales sa mearga in Turcia a fost legat de bani. Iata ce a marturisit barbatul, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- O romanca de 35 de ani a murit dupa ce și-a facut patru operații estetice, toate in aceeași zi. Femeia a platit 8.000 de euro pentru toate. Atrasa de prețurile reduse, Raluca a mers la o clinica din Turcia dorind sa-și faca mai multe modificari la aspectul sau fizic. A platit o suma de 8.000 de […]

- Tragedie de proporții in Austria. Un roman s-a stins din viața, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Medicii au ajuns imediat la fața locului și i-au acordat primul ajutor, dar barbatul s-a stins din viața din cauza ranilor foarte grave pe care le-a suferit.

- Obezitatea este o boala cronica de care, in ultimii ani, sufera tot mai mulți romani și care este asociata adesea cu probleme grave, precum diabetul zaharat sau afecțiunile cardiovasculare. Pentru mulți dintre ei, chirurgia bariatrica este soluția care ii poate ajuta sa iși redobandeasca sanatatea și…

- Tragedie uriașa in Cluj. O femeie a murit in ultima zi din an, dupa ce a fost lovita de o mașina pe trecerea de pietoni. La fața locului s-a deplasat un echipaj de medici, insa nu au mai putut sa ii salveze viața. Medicii au fost nevoiți sa constate decesul.

- Romina Gingașu și Piero Ferarri au devenit soț și soție in 2021, dupa 5 ani de relație. Romanca a facut mari schimbari in stilul de viața pentru a putea fi alaturi de moștenitorul imperiului Ferarri, motiv pentru care adaptarea a durat 3-4 ani. Milionarul apreciaza la partenera sa ca este mereu atenta…