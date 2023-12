Stiri pe aceeasi tema

- Vești noi pentru romani, la final de an! S-a modificat iar legea cu privire la banii cash! Ce suma maxima poți folosi intr-o singura zi de acum inainte. Intra in vigoare din ianuarie 2024! Cati bani cash pot folosi romanii. Legea s-a modificat iar Ultima modificare a legislației fiscale aduce transformari…

- Romanii care locuiesc la bloc risca amenzi usturatoare in conditiile in care fac anumite zgomote care ii deranjeaza pe vecini, intr-un anumit interval orar.Cei care nu respecta orele de liniste la bloc risca amenzi de pana la 1.500 de lei. Suma se mareste in cazul in care persoana vizata nu este la…

- Cum poți pierde o proprietate daca nu te interesezi de ea mai mult de 3 ani. Ce sa faci daca nu ai acte pe teren sau casa Cum poți pierde o proprietate daca nu te interesezi de ea mai mult de 3 ani. Ce sa faci daca nu ai acte pe teren. Romanii din țara sau strainatate care dețin case sau terenuri cu…

- Guvernul Romaniei are in vedere majorarea impozitelor pentru angajații care incaseaza venituri financiare de peste 5 mii de lei. Taxele pentru acești salariați ar putea sa creasca la 30%, incepand din anul 2025. Masura va crea dezechilibre puternice in sistemul economic, spun analiștii. Cum vrea sa…

- Toți romanii ar putea sa aiba acces la un cont bancar cu servicii de baza gratuite, conform unei legi care are ca scop incluziunea financiara. Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul cresterii incluziunii financiare a fost adoptata, așteptand promulgarea președintelui Iohannis.…

- ”Este nedrept ca, romani care au iesit in momente diferite la pensie, avand aceeasi munca, aceeasi perioada contrinbutiva, au cuantum al pensiei diferit”, a declarat, duminica seara, la Realitatea Plus, Simona Bucura Oprescu. Ministrul Muncii a precizat ca noua lege a fost necesara pentru a exista echitate…

- Romanii vor putea gasi online locurile unde se pot face gratuit analize și investigații. Pana acum, pacientii renuntau sa stea ore intregi la telefon in cautarea unui laborator disponibil.

- Vești importante pentru milioane de romani! Legea pensiilor va avea parte de schimbari radicale și pentru cei care vor sa se pensioneze prin acest mod. Persoanele care au ieșit la pensie, dar și cele care urmeaza sa faca acest pas, vor avea parte de noi avantaje. Romanii care iși…