Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Vasiu și soțul ei și-au dorit sa faca un proiect inedit impreuna, dar nu au fost feriți de peripeții. Artista a fost la un pas de a ajunge la urgența, dupa ce a cazut, in timpul filmarilor. Cum se simte in prezent.

- Claudia este o romanca ce a lasat traiul din Bacau pentru expediția vieții sale. Alaturi de soțul ei, cei doi s-au mutat intr-o padure tropicala din Australia. Femeia a dat naștere și la doi copii, avandu-i doar pe soțul ei și nu a dorit sa apeleze le medici.

- Roxana Vașniuc și soțul ei s-au cununat religios in urma cu un an, iar vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars care este secretul casniciei. Roxana Vașniuc și partenerul ei de viața știu cum sa mențina mereu aprinsa flacara iubirii și sunt atenți unul cu celalalt.

- Andreea Popescu l-a susținut intotdeauna pe soțul ei in cariera. Rareș Cojoc este campion mondial la dans sportiv și ii este recunoscator soției sale pentru tot ajutorul oferit de-a lungul timpului.

- Raluca ex-Angels a trecut prin momente dificile dupa ce s-a casatorit, avand numeroase stari pe care nu și le explica. Artista a declarat ca totul s-a echilibrat in viața ei dupa ce a devenit mamica.

- Maria Constantin iubește din nou și se declara o femeie fericita și implinita. A avut parte de o nunta exact cum și-a dorit Maria Constantin, totul despre noaptea nunții Maria Constantin a avut o nunta exact cum și-a dorit și a profitat din plin de fiecare moment de la marele eveniment. A fost o petrecere…

- Doina Teodoru a vorbit despre relația pe care o are cu juratul Chefi la Cuțite și a marturisit cine se ocupa de finanțe la ei in cuplu. Actrița și Catalin Scarlatescu sunt un cuplu modern și iși fac propriile reguli.