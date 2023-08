Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu a fost criticata de fani, de curand, dupa ce a plecat in vacanța și a spus ca are ajutor pentru copii. Vedeta spune ca nu s-a ferit niciodata sa recunoasca faptul ca are nevoie de bone, mai ales cand pleaca in vacanța.

- Andreea Balan le-a dezvaluit pe Instagram fanilor ei cum se descurca in postura de mama de cand a inceput o relație cu Victor Cornea, jucator profesionist de tenis. Artista recunoaște ca are un ajutor de nadejde. Dupa divorțul de George Burcea, fetițele Ella și Clara au ramas in grija Andreei Balan,…

- Andreea Balan a avut prima reacție dupa ce recent s-a speculat ca parinții lui Victor Vlad Cornea, iubitul ei, nu o plac. Cantareața a vrut sa lamureasa aceasta situație.De puțin timp, Andreea Balan și jucatorul de tenis Victor Vlad Cornea traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cantareața i-a cunoscut…

- Oana Roman este o fire sincera, care de fiecare data vorbește deschis despre viața ei de zi cu zi. De aceasta data, vedeta a postat un mesaj cu subințeles pentru Marius Elisei, la implinirea a 9 ani de la nunta și botez. Iși dorește ea o impacare cu fostul ei soț? Iata ce a pus pe pagina sa de Instagram!

- Ramona Olaru este una dintre cele mai apreciate asistente TV. De-a lungul timpului, aceasta și-a format o comunitate pe Instagram pe care o ține la curent cu tot ceea ce se intampla in viața ei. Recent, vedeta a postat un filmuleț, care a starnit un val de reacții. Nu numai dansul i-a impresionat pe…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Oana Roman discuta cu fanii ei de pe rețelele personale de socializare despre tot ce i se intampla in viața de zi cu zi. De aceasta data, vedeta a transmis un mesaj pentru toate persoanele cu care nu mai ține legatura. Iata ce a postat ea pe Instagram!

- E zi de sarbatoare in familia Andreei Popescu! Soțul ei, Rareș Cojoc, a implinit 34 de ani, iar vedeta a ținut sa transmita un mesaj emoționant tatalui copiilor ei, prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde este extrem de activa. Iata ce cuvinte emoționante i-a scris Andreea Popescu barbatului…