Stiri pe aceeasi tema

- Impresarul lui Florin Salam a oferit o prima reacție, dupa ce manelistul ar fi batut o tanara de 23 de ani in camera de hotel. Artistul nu mai este in Romania in momentul de fața. Ce a spus „reprezentantul” celebrului artiste despre cele intamplate. Cum a incercat sa il apere.

- Veste șocanta pentru fanii lui Florin Salam! Celebrul manelist ar fi batut o prostituata intr-un hotel celebru din București. Cantarețul s-a ales cu dosar penal. Comunicatul oficial al Poliției. Ce au transmis autoritațile.

- Iulia Albu s-a infuriat tare atunci cand și-a vazut prețioasele camași patate de vopsea, de un grup de școlari care pictau, in ediția de seara trecuta de la America Express. Momentul se pare ca nu a fost deloc lipsit de reacții. Iata ce declarații a facut Iulia Albu, in urma cu puțin timp, in cadrul…

- Șerban Huidu a fost implicat, marți, intr-un accident ușor de autoturism in București, care a avut loc in zona podului Basarab. Al doilea șofer implicat se afla intr-un autoturism cu care face taximetrie alternativa. Acesta l-a acuzat pe Huidu ca i-ar fi taiat calea. Vedeta a recuoscut, pentru Realitatea…

- In urma cu doar cateva zile, Florin Salam a transmis un mesaj catre Jador, spunand ca acesta i-a cantat piesele fara sa-l anunțe și, mai mult decat atat, el ar fi menționat ca sunt melodiile lui. Artistul și-a cerut scuze public de la „Regele Manelelor”, insa acum mama lui a fost implicata in tot acest…

- Jador a reacționat, dupa ce Tzanca Uraganu a intervenit in scandalul cu Florin Salam! Ce a spus artistul, dupa ce manelistul l-a acuzat ca s-ar fi victimizat in videoclipul postat pe rețelele de socializare.

- Jador a reacționat in scandalul cu Florin Salam. Cum se apara artistul, dupa ce manelistul s-a suparat ca i-a cantat piesele fara sa il anunțe inainte. Care este raspunsul cantarețului in aceasta situație.

- Oana Roman a izbucnit in cazul scandalului ”Branza Regelui”. Vedeta a devenit victima vloggerului care a facut aceasta farsa de proporții, iar reacția exploziva nu a intarziat sa apara! Deși a susținut ca s-a informat despre autenticitatea scrisorii și a produsului imediat dupa ce l-a primit, Oana Roman…