- Moise Guran face joi ultima sa emisiune radio, una in care da sansa ascultatorilor sa-i adreseze orice intrebari vor. Evident ca majoritate intrebarilor, printre multe felicitari, s-au referit la intrarea sa in politica, in USR. Intrebat care este obiectivul sau politic, Guran a raspuns: "Voi…

- Partidul Democrat din Moldova ar putea crea o coaliție politica in viitor cu una din ideologiile politice din Republica Moldova, fiind deschiși atat pentru partidul de stanga, cat și cel de dreapta politica. Declarația a fost facuta de catre deputatul PD, Adrian Candu intr-un interviu pentru UNIMEDIA.

- Institutul Revoluției Romane din Decembrie 1989 s-a desființat prin intermediul unei ordonanțe de urgența. Aceasta instituție a servit ca platforma politica și a dus la propagarea unor informații distorsionate despre Revoluția din 1989.

- Fostul președinte Ion Iliescu a rememorat, intr-un interviu in exclusivitate, cum a trait Revoluția din decembrie 89, cine au fost teroriștii, de ce au fost executați atat de repede soții Ceaușescu și cum anarhia a fost un pericol real pentru Romania acum 30 de ani.“A fost, așa cum spuneam,…

- Tinerii targumureșeni nu sunt interesați de Revoluție Gelu Voican Voiculescu (stânga), Ion Iliescu (mijloc) si Petre Roman (dreapta), în anul 1990. Foto: Arhiva. Tinerii târgumureșeni nu sunt interesați de Revoluție, iar celor vârstnici nu le mai pasa. Acestea sunt câteva…

- O imparțire simplista a țarilor europene in funcție de apartenența politica a șefilor de state sau de guverne ne arata ca dreapta, conservatoare sau liberala, are o poziție dominanta, in vreme ce stanga se simte tot mai rau. In cazul in care va caștiga un nou mandat, Klaus Iohannis, membru al Partidului…

- România își menține deja de patru ani prima poziție în topul țarilor în care ajung marfurile livrate de regiunea transnistreana. Potrivit expertului IDIS „Viitorul”, Rusia a deținut poziția de lider timp de 25 de ani, dar, începând cu…

- In zilele urmatoare, Romania va marca un moment special și deloc fericit: FSN aduna la guvernare doua treimi, 66,6%, din timpul scurs de la Revoluția din decembrie 1989. Adica 20 din cei 30 de ani de postcomunism. De-a lungul vremii, și-a spus FDSN, PDSR, iar acum e PSD, dar toate acestea sunt doar…