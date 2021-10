Stand-up-ul prin ochii lui Cătălin Bordea O definiție pentru un personaj care face ”stand-up comic” nu este, aparent, greu de dat. Vorbim de cineva care face comedie intr-o maniera informala, intrand in relație directa cu publicul. Inceputurile vin din spațiul american, la noi genul a prins rapid și avem deja oameni care au facut din stand-up un mod de viața. Unul dintre cei mai vechi și apreciați din Romania este Catalin Bordea, care a fost prezent week-end-ul trecut la cinema „Mon Amour” din Piatra Neamț. Acesta a ținut un spectacol de zile mari la cinemtograf, unde spune ca se simte ca acasa, laudandu-l pe directorul Victor Purice,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

