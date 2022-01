Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei juridice, numiri și imunitați, Olesea Stamate, susține ca decizia prin care Vladislav Clima a fost restabilit in funcția de președinte al Curții de Apel Chișinau este una ce ridica anumite semne de intrebare, inclusiv data cind aceasta a fost emisa. Invitata in cadrul emisiunii „Cutia…

- Asociația Judecatorilor a criticat acțiunile SIS in privința magistratului care a anulat decretul Maiei Sandu ce-l viza pe președintele Curții de Apel Chișinau. Judecatorii susțin ca „s-a apreciat o hotarare judecatoreasca de catre o autoritate ce are in competența alte atribuții și s-a produs o incalcare…

- Judecatorul care a anulat decretul Maiei Sandu ce-l viza pe președintele Curții de Apel Chișinau a venit cu o reacție, dupa nota publicata de un șef de la SIS, prin care se cere investigarea magistratului, dub aspectul depașirii atribuțiunilor de serviciu. „Legalitatea este principiul constituțional…

- Vladislav Clima s-a intors la șefia Curții de Apel Chișinau. Acesta a revenit la munca luni, 10 ianuarie. S-a intimplat dupa ce a fost restabilit in funcție pin decizie de judecata. Mai exact, in 31 decembrie, Judecatoria Chișinau, sediul Rișcani a anulat decretul prin care președinta Republicii Moldova,…

- Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Rișcani, au decis anularea decretului emis de Maia Sandu prin care magistratul Vladislav Clima a fost scos din funcția de președinte al Curții de Apel Chișinau. Hotararea poate fi contestata la Curtea de Apel in termen de 30 de zile.

- Vladislav Clima va deține in continuare funcția de președinte al Curții de Apel Chișinau.Acest lucru se intampla dupa ce Judecatoria Chișinau, sediul Rișcani, a anulat decretul prin care actualul președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, a anulat decretul fostului

- Centrul Național Anticorupție ar putea fi comasat cu Procuratura Anticorupție. Președinta Comisiei Juridice, Olesea Stamate, spune ca CNA, cu actualele competențe nu-și poate indeplini misiunea. „Anumite schimbari acolo trebuie sa aiba loc”, a menționat Stamate, ieri la Puterea a 4-a de la N4.