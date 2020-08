FRF a luat astazi o decizie de sorginte stalinista, nemaiintalnita de dinainte de revoluție: a marit numarul de echipe din Liga 1 la 16, fara ca sezonul actual sa fie incheiat! Este o noua dovada de lipsa crasa de profesionalism din partea lui Razvan Burleanu, președintele FRF, cel care in ultimii ani a permis numeroase […] Articolul Stalinism: Liga 1 iși modifica numarul de echipe in timpul sezonului apare prima data in Curierul National .