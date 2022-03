„Stai, fă, nu te zbate degeaba. Îndură!i” Acest crestinesc indemn la conservarea energiei e o expresie ruseasca specifica lumii interlope moscovite, des utilizata la violuri in grup. Deloc surprinzator, ea a tasnit firesc si de pe buzele unui „pitic palid si reptilian" - dupa formularea concisa din notele Madeleinei Albright, cu referire la proxima lui victima, intr-o convorbire recenta cu Macron, la Kremlin. In decembrie 1988, la New York, Ronald Reagan, cel mai important presedinte american postbelic, l-a convins pe prietenul sau Mihail Gorbaciov sa semneze un acord prin care era asumata incheierea Razboiului Rece. Urmarea a fost inevitabila:… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

