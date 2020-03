Stiri pe aceeasi tema

- Stafeta tortei olimpice pentru Jocurile de la Tokyo a fost blocata in Grecia dupa ce oamenii nu au respectat masurile privind coronavirusului, a anuntat, vineri, Comitetul Olimpic Grec potrivit news.ro."Dupa numarul mare de oameni la trecerea flacarii prin Sparta, si in ciuda recomandarilor…

- Japonia nu prevede organizarea Jocurilor Olimpice fara spectatori si nici amanarea acestora din cauza pandemiei Covid-19, potrivit news.ro."Nu exista nicio schimbare in politica Guvernului si noi cooperam strans cu reprezentantii CIO, Comitetul de Organizare si autoritatile din Tokyo pentru…

- Flacara olimpica pentru Jocurile de la Tokyo (24 iulie - 9 august) a fost aprinsa, joi, de razele Soarelui in antica Olympia, in cadrul unei ceremonii restranse, fara spectatori, din cauza riscului de contaminare cu coronavirus, transmit agentiile internationale de presa, potrivit Agerpres.Actrita Xanthi…

- Guvernul Japoniei a anuntat ca isi va continua "fara intrerupere" planul de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo in aceasta vara, in ciuda epidemiei de coronavirus, in conditiile in care numarul celor infectati in arhipelagul nipon a depasit pragul de 1.000 de persoane, conform agentiei Kyodo.…

- Epidemia de coronavirus, care are epicentrul in China, reprezinta o amenințare și pentru Jocurile Olimpice de vara 2020, programate intre 24 iulie și 9 august la Tokyo (Japonia).Oficialii japonezi sunt in alerta maxima, insa presedintele Comitetului organizator al Jocurilor Olimpice, Yoshiro Mori, a…

- Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice din 2020 de la Tokyo a prezentat miercuri designul biletelor care vor fi utilizate pentru intrarea la competitii, ale caror culori au avut ca sursa de inspiratie costumele traditionale utilizate la ocaziile speciale in Japonia, informeaza EFE. …

