Stiri pe aceeasi tema

- Ivan Patzaichin a murit. Ilie Nastase (75 de ani), primul numar unu mondial din istoria ATP și un alt sportiv de seama al Romaniei, a reacționat dupa dispariția legendarului canoist. Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Romaniei, a incetat din viața astazi, la varsta de 71…

- Fara dar și poate, moartea cunoscutului canoist roman Ivan Patzaichin a indoliat o țara intreaga. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca celebrul campion sa se stinga din viața, iar premierul Romaniei, Florin Cițu, nu a putut trata cu indiferența o veste atat de crunta. Florin Cițu a postat pe pagina sa personala…

- "Imi este extrem de greu sa vorbesc despre Ivan la trecut. Il cunosc din copilarie, am crescut cu el in casa datorita tatalui meu. Este un mare campion, mi-a marcat toata copilaria, am petrecut toate vacanțele in copilarie alaturi de familia lui. Știam despre boala grea cu care se lupta de cateva zile,…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, a oferit o reacție emoționanta pe contul sau de Facebook, in ziua in care Romania a ramas pentru totdeauna fara Ivan Patzaichin. La randul sau sportiv, Eduard Novak ii aduce un ultim omagiu lui Patzaichin, descriindu-l pe „Amiral” drept „modelul sau…

- Președintele Uniunii Militarilor și Politistilor “Mihai Viteazul”, generalul Gabriel Oprea, a transmis un mesaj dupa moartea lui Ivan Patzaichin. "Drum lin, Ivan Patzaichin! O stea a sportului romanesc a urcat la ceruri, sa lumineze de acolo. Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic…

- „Iti multumim pentru tot ce ai facut pentru sport si pentru Romania”, este mesajul transmis de premierul Florin Cițu la moartea canotorului Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic, mondial si european. „O veste extrem de trista, astazi! Multiplu campion olimpic, mondial si european, Ivan…

- Tinerii si copiii care au mers astazi in pelerinaj la Manastirea Putna pentru comemorarea voievodului Stefan cel Mare au primit diplome de pelerin de la presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur. Acesta a mers, la randul sau, pe jos, din fata primariei din Putna si pana la manastire,…

- Astazi se implinesc 517 ani de la moartea domnitorului Stefan cel Mare si Sfant. Dupa ce s-a aflat pe tronul Moldovei timp de 47 de ani, fiind astfel domnitorul cu cea mai lunga domnie, Stefan cel Mare a murit la 2 iulie 1504.