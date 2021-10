Stadioanele din România, închise spectatorilor. Motivul pentru care s-a amânat FCSB – Farul Criza sanitara, situatia pandemica si CNSU au inchis, din nou, portile stadioanelor pentru suporteri. Incepand cu data de 25 octombrie si pana la finalul lunii noiembrie. Duminica, 24 octombrie, este ultima zi, cel puțin din urmatoarea luna, in care spectatorii au acces la evenimentele sportive. In acest weekend, fanii au acces Comitetul Național pentru Situații […] The post Stadioanele din Romania, inchise spectatorilor. Motivul pentru care s-a amanat FCSB - Farul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis, vineri dupa-amiaza, noile restricții care vor intra in vigoare de luni, 25 octombrie, in Romania, in contextul valului IV al pandemiei de coronavirus. Deciziile urmeaza sa fie adoptate in ședința de Guvern! Printre altele, masca…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis, vineri dupa-amiaza, noile restricții care vor intra in vigoare de luni in Romania, in contextul valului IV al pandemiei de coronavirus. Deciziile urmeaza sa fie adoptate in ședința de Guvern.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, marti seara, suplimentarea stocurilor de urgenta cu 500 de noi concentratoare de oxigen. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat, marti seara, Hotararea nr. 79 pentru aprobarea majorarii cantitatilor de produse din categoria…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat miercuri Hotararea nr. 70, prin care sunt propuse mai multe masuri de protecție sanitara. Romania a trecut miercuri pragul de 4.000 de infectari zilnice. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 16 septembrie…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat noi masuri in contextul pandemiei. Daca incidenta este intre 3 si 6 la mia de locuitori, nuntile si botezurile pot fi organizate in spatii inchise doar cu invitati vaccinati, testati sau trecuti prin boala, folosindu-se certificatul verde. Comitetul…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat noi masuri in contextul pandemiei. Daca incidenta este intre 3 si 6 la mia de locuitori, nuntile si botezurile pot fi organizate in spatii inchise doar cu invitati vaccinati, testati sau trecuti prin boala, folosindu-se certificatul verde. Comitetul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 16 septembrie 2021, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificari propuse vizeaza: a) Permiterea desfașurarii unor activitați…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, lista masurilor de relaxare in contextul evoluției pandemiei de COVID-19. Aceste masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 1 august 2021. ”Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat ieri, 26 iulie 2021, Hotararea numarul…