Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, informeaza Administratia Prezidentiala. Prin actul normativ, toti studentii vor avea acces egal si gratuit la bibliotecile universitare si bibliotecile central-universitare,…

- Elena Udrea a anuntat inceperea lucrarilor la un cartier nou cu 10.000 de apartamente, mall, heliport si telegondola, care va fi construit in urmatorii ani de la zero in Cluj. Proiectul a primit autorizatie de construire pentru prima etapa si este cel mai scump din Romania si Europa de Est

- Activitați implementate prin proiectul „e-Support services for career and vocational counseling of youth entering to the labor market”, IPA RORS 406, proiect de cooperare transfrontaliera Romania – Serbia; Universitatea de Vest din Timișoara, in calitate de Partener Lider (Partenerul 1), alaturi de:…

- In perioada viitoare, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, dorește realizarea unor discuții cu ministrul de resort din Serbia. Scopul acestora este armonizarea proiectelor celor doua parți de autostrada dintre Timișoara și Belgrad, porțiunile pana la granița comuna. Proiectul trebuie urgentat,…

- Un urias scandal zguduie in aceste zile tabara rosie din jurul Antenei 3 sau, mai degraba, tabara fostilor invitati de casa ai Antena 3. Radu Tudor, realizator de seama la Antena 3, este acuzat de Sorin Rosca Stanescu, Mirel Palada si Liviu Alexa (fost presedinte PSD Cluj) ca a incasat peste 2 milioane…

- Daca Romania e departe de ceea ce ar trebui sa fie realizarea unei autostrazi de la Timișoara spre granița cu Serbia, de partea cealalta a graniței lucrurile merg inainte fara probleme. In acest moment se lucreaza la selecția firmei care va realiza studiul de prefezabilitate al autostrazii care va lega…

- Eurodeputata Corina Crețu, fost comisar european, membra a Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor, atrage atenția ca Romania are restanțe mari la accesarea banilor europeni, inclusiv pentru sanatate. Corina Crețu a evidențiat ca deși Romania a cerut prorograrea termenului pana…

- Romania are restanțe mari la accesarea banilor europeni, inclusiv pentru sanatate. Eurodeputata Corina Crețu, fost comisar european, membra a Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor, atrage atenția ca deși Romania a cerut prorograrea termenului pana la care poate accesa banii pentru…