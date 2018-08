Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, nou promovata in Liga a 2 a, sustine sambata meciul din etapa a treia de campionat, intalnind, de la ora 11.00, Academica Clinceni.Meciul o are pe SSC Farul gazda si se disputa la Calarasi, echipa constanteana neputand folosi in continuare stadionul "Farulldquo;.…

- UTA Arad a caștigat confruntarea disputata sambata, pe teren propriu, cu Farul Constanța, scor 4-2, in etapa a doua a Ligii a 2-a la fotbal. In alta partida a zilei, Academica Clinceni a invins-o fara drept de apel pe Daco-Getica Bucuresti, scor 5-0.

- Conducerea SSC Farul Constanta anunta ca a finalizat negocierile cu antrenorii Ion Barbu si Gica Mina, care vor conduce echipa in sezonul 2018-2019 al Ligii a II-a la fotbal. De asemenea, au fost transferati jucatori din Franța, Italia, Germania, dar și componenți ai lotului din sezonul trecut se regasesc…

- Ieri a avut loc la Bucuresti, la Casa Fotbalului, tragerea la sorti in urma careia s a stabilit calendarul competitional al Ligii a 2 a, sezonul 2018 2019. In prima etapa, programata pe 4 august, nou promovata SSC Farul Constanta va juca pe teren propriu cu ACS Poli Timisoara, iar prima deplasare, din…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta va afla astazi ce program va avea in Liga a 2 a, cu ocazia tragerii la sorti in urma careia se va stabili calendarul competitional al editiei 2018 2019 a esalonului secund. Potrivit hotararii Comitetului de Urgenta a Federatiei Romane de Fotbal din data de 18 iulie…

- Echipa SSC Farul Constanta va juca, sambata, de la ora 18, pe stadionul „Farul” din strada Primaverii, impotriva Sportului Chiscani, in ultima etapa a Ligii a lll-a, Seria a ll-a. Daca nu vor pierde, constantenii antrenati de Petre Grigoras, Marian Dinu, Ion Barbu si Gica Mina vor promova in cel de-al…