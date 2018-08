Stiri pe aceeasi tema

- Liga 2 la fotbal, etapa a 4-a. Petrolul a pierdut la Metaloglobus. Vineri Metaloglobus Bucuresti – Petrolul Ploiesti 1-0 Sambata 11:00 Luceafarul Oradea – ACS Poli Timisoara UTA Arad – Ripensia Timisoara Academica Clinceni – Dacia Unirea Braila CS Balotesti – Daco-Getica Bucuresti Pandurii Targu…

- Liga 2, etapa 4. ”Lupii” deschid balul la București. Alte meciuri tari ale rundei sunt UTA – Ripensia și Chindia – FC Argeș. Liga 2 propune o noua runda cu jocuri tari. In runda precedenta am avut Petrolul – Pandurii . Metaloglobus – Petrolul Ploiești se joaca in Colentina, fiindca stadionul celor de…

- Astazi se joaca șapte meciuri din etapa a doua din Liga 2. Cinci partide au inceput la ora 11:00: Academia Clinceni - Daco-Getica 2-0 Sportul Snagov - CS Mioveni 1-0 (Hlistei 15') Energeticianul - ASU Poli Timșoara 0-0 Luceafarul Oradea - Ripensia Timișoara 0-1 (Dumiter 11') Metaloglobus - Aerostar…

- Noua echipa a Luceafarului Oradea pornește la drum sambata pe Stadionul „Jiul” din Petroșani in compania nou promovatei ACS Energeticianul (fosta ACS Sirineasa), in ediția 2018/2019 a Ligii a II-a. Intr-un fotbal bihorean tot mai rarefiat, misiunea staff-ului tehnic format din Cristian…

- Astazi, de la ora 20.00, FC Petrolul 52 isi va prezenta lotul cu care va porni la drum in sezonul 2018-2019, cu ocazia unui meci amical pe care il va sustine, pe stadionul „Ilie Oana”, contra celor de la AFC “R” Bucuresti, echipa care se doreste urmasa a Rapidului. Pentru aceasta intalnire, biletele…

- Astazi, de la ora 11:00, la Casa Fotbalului, sala „Nicolae Dobrin”, va avea loc tragerea la sorți in urma careia va fi stabilit calendarul competițional al noii ediții a Ligii 2 Casa Pariurilor. Ca urmare a hotararii Comitetului de Urgența al Federației Romane de Fotbal din data de 18 iulie 2018, componența…

- Echipele care vor participa in Liga a 2-a, sezonul 2018-2019. Țintarul se stabiliește joi. Joi, 19 iulie, de la ora 11:00, la Casa Fotbalului, sala „Nicolae Dobrin”, va avea loc tragerea la sorți in urma careia va fi stabilit calendarul competițional al noii ediții a Ligii 2 Casa Pariurilor, anunța…

- Liga 2, sezonul 2018-2019: promoveaza patru echipe, a cincea da baraj cu Liga 1! Noul format L1+L2 (cu 16 echipe) ar trebui sa fie validat in urmatoarea ședința a Comitetului Executiv al FRF, de pe 2 iulie. ACTUALIZARE 2 iulie. Luni, 2 iulie, de la ora 12:00, la Casa Fotbalului, este programata o noua…