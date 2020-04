Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) avertizeaza ca exista un atac informatic care instaleaza un virus in contextul accesarii informatiilor despre coronavirus. Virusul preia accesul la aplicatiile de Internet banking si circula sub forma unor mesaje de tipul "Detalii secrete despre COVID-19".…

