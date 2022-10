Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, un troleibuz care a circulat pe linia metropolitana M11 a luat foc, in localitatea Ghiroda, pe strada Plopilor. Din fericire, nedoritul incident nu s-a soldat cu victime. Incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit la un cablu electric, așa cum se arata in procesul verbal de interventie…

- „Rareș Bogadan este cel la care s-a referit Hellvig. Toata lumea se intreaba ce s-a intamplat. Care sa fie semnalul pe care Hellvig vrea sa il dea. Hellvig a spus ca a fost SRI este singurul serviciu secret care a desecretizat dosarele foștilor colaboratori. Acesta a mai spus ca va continua sa desecretizeze…

- Asociația pentru Promovarea Turismului Timiș lanseaza un nou proiect inovator de promovare a județului ca și destinație turistica. Deși am intrat in toamna, proiectul se numește Vara in Metropola și propune vizitarea localitaților din jurul Timișoarei prin intermediul transportului public periurban,…

- Cu aproape douazeci de ani in urma am facut o vizita „de lucru” in nordul Germaniei, o amabilitate a unui mic industriaș local cu care am avut placerea unui schimb economic. Chiar mic fiind, omul era milionar in noua moneda euro și facea un ban bun furnizand infrastructura și servicii pentru estul Europei,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, cu privire la propunerea facuta de prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan ca pensiile sa creasca cu 16%, nu doar cu 10% cum a propus PSD, ca este nevoie de responsabilitate. “Se incadreaza la o disputa prin care cred trebuie sa dovedim responsabilitate si sa…

- Liberalii pun tunurile pe PSD. De data aceasta motivul disensiunilor il reprezinta majorarea pensiilor. Primi-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat, sambata, la Realitatea PLUS, ca daca nu va fi gasita o sursa de majorare cu 16% - așa cum prevede legea - atunci ministrul Finanțelor Adrian…

- Prim-vicepreședintele PNL i-a reamintit liderului PSD Marcel Ciolacu, intr-o intervenție la Realitatea Plus, ca acesta se afla la guvernare, nu in opoziție. Rares Bogdan a venit și cu lamuriri cu privire la scopul intalnirii PNL la Sinaia, precizand ca Ciolacu este victima dezinformarii.