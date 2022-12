Plicurile care au fost ridicate, marti, de la Ambasada Ucrainei din Bucuresti nu contin material exploziv, informeaza Serviciul Roman de Informatii (SRI). SRI precizeaza ca la ora 10,50 echipele sale pirotehnice au fost solicitate la sediul Ambasadei Ucrainei in urma unui apel la numarul unic de urgenta 112, intrucat au fost primite plicuri care au fost considerate suspecte. Specialistii SRI au pus in aplicare procedurile specifice, iar in urma controlului preliminar acestea au fost ridicate si transportate in siguranta. S-a constatat ca plicurile nu contin material exploziv „Dupa primele verificari,…