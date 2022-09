Spyrosoft mizează pe politica de wellbeing, centrată pe angajat, pentru a-și extinde echipa Beneficiile unui mediu de lucru pozitiv asupra starii de bine a angajaților, a eficienței și a productivitații sunt bine cunoscute, iar organizațiile mari știu ca promovarea wellbeing-ului și investiția in bunastarea angajaților duce, indubitabil, la motivarea lor, la creșterea satisfacției la locul de munca, la performanța mai mare și productivitate sporita. Și, se pare, ca mai ales in ultimii ani, in centrul acestui mediu de lucru pozitiv, se afla nevoia tot mai mare de flexibilitate in ceea ce privește de unde, cand și cum lucreaza angajații. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din ce in ce mai mulți romani primesc facturi imense de la Enel. Unii spun ca tarifele sunt duble, in timp ce alții ajung la sume de ordinul miilor de lei. In acest sens, Marius Chiriac, director general in cadrul ENEL, a vorbit la Antena 3 despre situația reala și totodata a venit și cu recomandari…

- Insulele Solomon au obtinut de la China un imprumut de 66 milioane de dolari pentru a finanta constructia a 161 de turnuri de telecomunicatii in aceasta tara de catre gigantul Huawei, a anuntat guvernul acestui stat din Pacific, informeaza vineri AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Moldova este pregatita sa creeze un grup de lucru cu implicarea experților naționali și cu cei din Federația Rusa, pentru a desfașura o investigație bazata pe dovezi asupra faptelor de depistare a daunatorilor de carantina in produsele vegetale din Republica Moldova. Fii la curent cu cele…

- Traficul aerian civil a fost reluat duminica in Taiwan, in timp ce amplele manevre militare chineze in jurul insulei urmeaza sa se incheie, potrivit AFP si La Libre Belgique. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul german al sanatații, epidemiolog, care a condus din decembrie lupta țarii impotriva COVID-19, a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Grupul german BASF, cu activitate in industria chimica, estimeaza pentru 2022 un pret mediu anual al petrolului de 110 dolari/baril, fata de o medie de 75 de dolari, anticipata in raportul anterior al companiei, din 2021. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Klara Buhl, extrema nationalei de fotbal feminin a Germaniei, a fost testata pozitiv la Covid-19 si nu va putea juca in meciul de miercuri cu Franta din semifinalele Campionatului European - EURO 2022, a anuntat marti Federatia germana de fotbal (DFB). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…