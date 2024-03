Spune adio petelor galbene de pe haine! 4 trucuri simple pentru a obține rezultate demne de o curățătorie de lux Nu transpirația este, de fapt, cea care provoaca apariția petelor galbene. Experții spun ca este vorba despre combinația dintre aluminiul din deodorant și transpirație. Inlaturarea acestor peste este mai ușoara decat crezi și o poți face cu ajutorul unor ingrediente naturale. Ca sa nu mai spunem ca vei plati pentru acest truc mult mai puțin decat ai face-o la curațatorie. Soluții de curațare pentru petele galbene de la deodorantBicarbonat de sodiuPentru a beneficia de proprietațile de curațare ale bicarbonatului, va trebui sa amesteci 4 linguri de bicarbonat de sodiu cu 1/4 de cana cu apa rece.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate acestea, murdaria și mucegaiul se pot acumula pe chit, facand suprafața murdara și mai puțin aspectuoasa. Din fericire, exista cateva tehnici simple pentru a rezolva aceasta problema.Cum sa cureți rosturile din bucatarie și baie. 7 metode simpleOțetPe langa uciderea bacteriilor, acidul acetic…

- Moduri in care poți scoate petele de cafea sau ceai de pe haine De la dimineți in care te grabești la transportatul cafelei și pentru colegi, exista nenumarate moduri in care petele de cafea sau ceai pot ajunge pe hainele tale. Din fericire, nu este greu sa inveți cum sa elimini aceste pete rapid și…

- Maioneza fara oua este o varianta mai ușoara și mai sanatoasa decat cea tradiționala. Exista mai multe moduri de a o prepara, folosind ingrediente vegetale sau lactate. Iata cateva exemple:Maioneza cu lapte: se amesteca intr-un blender lapte, ulei de floarea-soarelui, ulei de masline, sare, muștar și…

- Te confrunți cu pete galbene pe canile sau pe lucrurile tale din bucatarie? Iata care este trucul perfect pentru a scapa de aceasta problema și vor fi mereu curate, gata de folosit. Spalarea corecta a vaselor nu este atat de complicata pe cat credeți, iar daca sunteți de parere ca faceți acest lucru…

- Te confrunți cu pete galbene pe canile sau pe lucrurile tale din bucatarie? Iata care este trucul perfect pentru a scapa de aceasta problema și vor fi mereu curate, gata de folosit. Spalarea corecta a vaselor nu este atat de complicata pe cat credeți, iar daca sunteți de parere ca faceți acest lucru…

- Pixul da multe batai de cap mamelor. Mina lui colorata poate crea urme despre care ai crede ca se curața foarte greu. Exista insa mai multe metode simple, cu soluții pe care le avem cu toții in casa, la care sa apelezi pentru a curața materialul.

- Cum poți sa-ți protejezi și sa-ți recuperezi conturile de social media. GHID util realizat de experții de la DNSC Cum poți sa-ți protejezi și sa-ți recuperezi conturile de social media: Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a publicat recent un ghid de protejare si recuperare conturi…

- De pe mesele de Craciun nu pot sa lipseasca celebrele frusecuri in forma de steluțe, om de zapada, braduți sau globulețe. Mai jos am selectat cele mai bune rețete de fursecuri și biscuiți de Craciun, care nu doar ca sunt extraordinar de gustoase, dar iți vor umple casa cu mirosul lor delicios.Retete…