Sa ai incalțamintea alba mereu curata poate fi una dintre cele mai mari provocari, unde mai pui ca apar și petele galbene adesea și pot arata inestetic. Iata cateva recomandari care te vor ajuta sa cureți incalțamintea. Cum cureți incalțamintea alba.Incalțimintea alba se murdarește la fiecare purtare, iar cu trecerea timpului incepe sa aiba pete galbene ori un aspect deteriorat, in ciuda incercarilor de a o intreține in mod corespunzator. Iata cateva trucuri simple care te vor ajuta sa cureți incalțamintea alba.De ce iși schimba culoarea incalțamintea albaUscarea incalțamintei albe in razele puternice…