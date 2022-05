Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa iți delectezi papilele gustative in acest weekend, insa fara a petrece mult timp in bucatarie? Ei bine, noi iți sarim in ajutor cu rețeta unui desert simplu și gustos, mai exact prajitura cuburi de gheața. Incearca și nu vei regreta!

- Pentru ca ne aflam in Postul Paștelui și cu siguranța vrei sa te delectezi cu un preparat dulce, noi iți prezentam rețeta de chec cu banane și cacao. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Daca iți este pofta de un desert delicios și simplu, noi iți prezentam rețeta de prajitura tavalita de post, un preparat pe placul tuturor și ușor de obținut. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa urmezi pentru a prepara acest desert!

- Mai sunt cateva saptamani din postul Paștelui, iar vestea buna este ca nu trebuie sa așteptați pana la marea sarbatoare ca sa aveți parte de un desert delicios. Rulourile de post cu nuca sunt simplu de facut și va vor incanta papilele gustative din prima clipa.

- Paștele se apropie cu pași repezi, iar noi știm cat de importante sunt sarbatorile petrecute in familie. Vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu un desert delicios, dar nu mai știi ce sa mai gatești? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla rețeta pentru prajitura „Pashka”. Iata de ce ingrediente…

- Pentru ca știm cat de importante sunt momentele petrecute in familie, noi iți prezentam un desert cu care ii poți surprinde pe cei dragi. Iata cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura „Rubine”. De ce ingrediente avem nevoie.

- Ai pofta de ceva dulce, dar e post și trebuie sa incerci sa evițe alimentele cu ou și lapte? Atunci noi avem o soluție pentru tine, prajitura de post cu morcovi. Iata care sunt alimentele de care ai nevoie și cum se prepara.

- Prajitura rasturnata cu prune este un desert sanatos pentru toata lumea. Pentru un inceput de saptamana bun acest preparat este alegerea perfecta. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a prepara-o!