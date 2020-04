Sprijin UE de 100 milioane euro, ca împrumut, pentru Republica Moldova ​Comisia Europeana a propus un sprijin de 100 de milioane de euro, sub forma de împrumut în condiții foarte avantajoase, pentru Republica Moldova, pentru consolidarea stabilitații economice a țarii și pentru a crea spațiu bugetar necesar alocarii de resurse pentru protejarea populației și reducerea efectelor negative ale crizei coronavirus COVID-19.



Ajutorul pentru Moldova face parte dintr-un program UE mai mare, de asistența macro-financiara, în valoare de 3 miliarde de euro, pentru 10 state partenere.



Ajutorul propus de CE mai trebuie aprobat de Consiliul Uniunii

Sursa articol: hotnews.ro

