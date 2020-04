Sprijin pentru Serviciul Judeţean de Ambulanţă N. D. La nivelul județului Prahova continua sa apara gesturile și acțiunile ce vizeaza solidaritatea cu personalul medical – cel mai implicat și expus, in aceasta perioada, in lupta cu epidemia de coronavirus – care are nevoie de cel mai mare sprijin. Astfel, compania EGEA INVEST S.R.L. din Ploiești – membra a Camerei de Comerț si Industrie Prahova – si CCI Prahova au anunțat ca au pus la dispoziția Serviciului de Ambulanța Județean Prahova, cu titlu de sponsorizare, un sistem de dezinfecție pentru autoutilitare sanitare – inclusiv cele de tip SMURD. Sistemul a fost instalat și este deja operațional… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a ultimelor precizari primite din partea Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, precum si a deciziei Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania cu privire la efectuarea interventiilor stomatologice de urgenta in situatia actuala a epidemiei cu Coronavirus,…

- Cine vine din zone cu minimum 500 de cazuri, izolare obligatorie #Covid-19 Foto: MApN. Începând de astazi, se instituie masura izolarii la domiciliu în locatia declarata la intrarea în tara pentru o perioada de 14 zile pentru toate persoanele asimptomatice care sosesc în…

- N.D. In vederea reducerii raspandirii temutului virus, in Ploiesti, autoritatile locale au luat o serie de masuri drastice, unele dintre acestea fiind considerate mai putin obisnuite, dar pentru care se face apel la intelegere din partea populatiei. Astfel, pentru ca se regasesc printre zonele care…

- Autoritațile au indemnat romanii sa evite calatoriile in țarile care se confrunta cu focare mari de infecție de coronavirus și au cerut descurajarea intoarcerii in țara a persoanelor din respectivele zone de risc. Zonele sunt imparțite in funcție de risc și de consecințe, pe culori: zonele roșii și…

- Prefectura Valcea informeaza ca, in contextul situației actuale de circulație a noului coronavirus (COVID-19) și in special a situației din Italia unde se afla o comunitate mare de romani, s-au identificat mai multe spații la nivelul județului in care sa se faca carantinarea persoanelor care vin din…

- Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anunțat luni decesul unei femei de 64 de ani din județul Bistrita-Nasaud, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata anti-gripal, confirmata cu virus gripal tip A. Decesul a survenit pe 6 februarie, chiar in ziua in…

- Avand in vedere ca a fost declarata epidemie de gripa in Romania, iar județul Brașov se afla se afla intr-o pozitie geografica cu un nivel foarte ridicat de imbolnaviri, fiind inregistrate aproape 500 de imbolnaviri saptamana trecuta, autoritațile locale au luat o serie de masuri. Pentru a combate raspandirea…

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat joi ca s-a inregistrat debutul sezonului gripal - rata pozitivitatii pentru virus gripal la cazurile testate fiind peste 25% pentru acelasi subtip, informeaza Agerpres.Potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor…