- SUA și țarile din Europa de Vest ar trebui sa achite despagubiri Africii pentru comerțul cu sclavi. Despre acest lucru a declarat Președintele Ghana, Nana Akufo-Addo, la dezbaterile politice generale a celei de-a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU. "Reparațiile trebuie platite pentru comerțul cu…

- Alina Ceușan, in varsta de 31 de ani, este ua dintre cele mai apreciate influencerițe, este casatorita și are un baiețel. Vedeta se menține intr-o forma de invidiat și a dezvaluit secretul ei. Aceasta prefera o dieta echilibrata, bazata in mare parte pe salate și pește, dar și orez. De asemenea, consuma…

- Iranul a denuntat ca ”ipocrita” noua serie de sanctiuni impuse de tarile occidentale impotriva unor responsabili si media iraniene cu ocazia marcarii unui an de la moartea lui Mahsa Amini, informeaza sambata Agerpres . Statele Unite, in coordonare mai ales cu Marea Britanie, Canada si Australia, au…

- Show-ul Love Island Romania se lanseaza duminica, 1 octombrie, pe VOYO, iar din 2 octombrie, telespectatorii il pot urmari, aproape de miezul nopții, pe PRO TV. 5 fete și 5 baieți vor intra in ce mai fierbinte aventura a vieții lor cu dorința de a gasi dragostea adevarata.Show-ul care a cucerit milioane…

- Anul trecut, BMW anunța ca lanseaza un nou serviciu pe baza de abonament, care permitea proprietarilor de mașini sa activeze incalzirea in scaune. Bineințeles, noutatea nu a fost deloc bine primita, pentru ca nu sunt foarte mulți oameni care sunt in regula cu ideea de a cheltui 18 dolari pe luna pentru…

- Cu 2,8 milioane de milionari (in dolari) in 2022, adica 4,8% din milionarii lumii, Franta a depasit in acest an Japonia, aflata acum pe locul al patrulea, cu 2,7 milioane de milionari. Cu toate acestea, Franta se afla inca la mare distanta de primele doua tari din clasament, Statele Unite si China.…

- Incepand din 2024, persoanele care vor calatori in țarile membre ale Uniunii Europene vor trebui sa aplice pentru o viza de calatorie, conform noilor reguli ce vor intra in vigoare la inceputul anului. Ca urmare a noilor norme privind autorizațiile de calatorie anunțate de UE in cadrul Sistemului european…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a evocat joi posibilitatea ca Noua Zeelanda si alti parteneri sa participe la pactul de aparare AUKUS, deschizand calea unei cooperari susceptibile sa irite China, scrie AFP, citat de Agerpres."Usa este deschisa pentru Noua Zeelanda si alti parteneri sa…