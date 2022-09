Spotify concurează Audible, serviciul de cărţi audio al Amazon, cu un serviciu propriu în Statele Unite Utilizatorii vor putea sa rasfoiasca catalogul in aplicatia Spotify si sa cumpere prin intermediul site-ului web, potrivit companiei suedeze, in mod similar cu achizitionarea abonamentului Spotify. Piata cartilor audio a fost estimata la 4,8 miliarde de dolari in 2021 si era asteptata sa creasca cu o rata de crestere anuala cde aproximativ 14%, pana la 9,3 miliarde de dolari pana in 2026, potrivit companiei de consultanta media Omdia. Spotify are o politica de expansiune agresiva, deoarece cauta sa-si suplimenteze veniturile din streaming de muzica cu alte formate generatoare de venituri, cum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

