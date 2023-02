Spotify a depăşit pragul de 200 de milioane de abonaţi plătitori Spotify a anuntat rezultatele financiare pentru T2 2022, trimestru in care veniturile companiei cu ajuns la 3,2 miliarde de euro, cu o crestere anuala de 18%. Costurile operationale ale companiei au crescut cu 44% fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce a dus la pierderi de 270 de milioane de euro. Cu un an in urma, pierderea companiei era de 39 de milioane de euro. Pe tot anul trecut, Spotify a pierdut 430 de milioane de euro la venituri de 11,7 miliarde de euro. In ultimele trei luni Spotify a dobandit 10 milioane de abonati platitori noi si are acum 205 milioane de abonati care platesc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

